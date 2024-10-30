Fabrizio Lucchesi, ex Direttore Generale della Roma dello Scudetto del 2001, è intervenuto a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport e ha commentato la situazione in casa giallorossa: "C'è un vecchio detto del calcio che recita 'La confusione non fa punti'. L'altra sera non poteva andare a parlare nessuno della Roma perché probabilmente Ghisolfi non sapeva neanche che cosa dire. Juric è un grande professionista ma è capitato nel posto giusto al momento sbagliato. L'esonero di De Rossi è stato prematuro e temerario, era difficile prendere in mano la situazione. Siamo arrivati a un punto in cui il percorso di Juric è finito". Il Direttore Generale, in passato anche alla Fiorentina, ha continuato: "Ho apprezzato il silenzio iniziale dei Friedkin. Parlavano poco ma interverranno, mi dicevo. In Italia però certi modelli non funzionano. Ghisolfi è un tecnico, un uomo di campo, viene da un mercato che neanche conosce. Lina Souloukou aveva avocato a sé un po' tutti i ruoli, l'amministratore delegato e il direttore generale. Andando via lei, ora c'è un vuoto tra il campo e la proprietà, lontana da quelle che sono le problematiche del momento. Anche se non credo nel loro disimpegno". Non è mancato un suo pensiero in merito al da farsi attuale in casa Roma: "Ringrazierei Juric e richiamerei De Rossi, che conosce l'ambiente meglio di tutti. Rientrando, De Rossi riprenderebbe forza e la squadra in mano, ricompatterebbe l'ambiente. Ripartirei tutti uniti fino a dicembre. A gennaio si fa il punto, qualche giocatore andrà via, ma è l'unico modo per salvare la stagione, altrimenti si rischia di non aver visto ancora il peggio. La squadra non è fortissima, ma non è da metà classifica". Infine, un pensiero sui rumors che vedrebbero Ranieri come direttore tecnico del club giallorosso: "Claudio Ranieri tutta la vita in qualsiasi ruolo. Credo che De Rossi non abbia bisogno di un tutor, ma la figura di Ranieri con un ruolo manageriale e di supporto aziendale lo vedrei benissimo per storia e romanità".