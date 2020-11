Lucchesi: “Fonseca sta facendo bene, ma se ne perde due riparte la rumba degli allenatori”

Con la serie di risultati utili consecutivi ancora aperta, Paulo Fonseca sta convincendo diversi tifosi e addetti ai lavori nonostante periodicamente tornino ad essere accostati alla Roma nomi come Allegri e Sarri. L’ex dirigente giallorosso Fabrizio Lucchesi ha parlato del tecnico portoghese: “Sta facendo molto bene, eppure l’allenatore è stato confermato perché non c’era tempo per cercarne un altro. Era in discussione…”

Intervenuto a ‘TMW Radio’, Lucchesi spezza più di una lancia a favore di Fonseca: “Ha fatto bene, anche lui avrà commesso qualche errore ma nell’economia generale la croce di essere lui artefice di punti in meno non gliela voglio mettere addosso. Ha iniziato la stagione fra le critiche, lavorando in silenzio, e oggi la Roma sta facendo veramente molto bene. Sta andando oltre anche le aspettative della vigilia. Però se perde due partite ricomincia la rumba e rispunta l’ennesimo nome. Milik a gennaio verso Roma? Ci può stare…”