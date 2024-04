Lucca: “Stiamo facendo tutto quel che ci ha detto il mister in settimana”

Lorenzo Lucca è stato protagonista nel primo tempo di Udinese-Roma, procurando subito un brivido sulla schiena ai tifosi romanisti quando è entrato in area al 5'. I friulani sono poi andati in vantaggio alcuni minuti più tardi con Pereyra. Di seguito le parole delusero 17 dei padroni di casa che ha rilasciato a Dazn all'intervallo:

La chiave nel secondo tempo sarà la capacità di recuperare palla in mezzo e poi andare a far male alla Roma? "Sicuramente abbiamo fatto un gran primo tempo, dobbiamo continuare così e devo aiutare ancora di più la squadra. Stiamo facendo tutto quel che ci ha detto il mister in settimana. Dobbiamo continuare così e portare a casa i tre punti".