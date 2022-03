Luca Zingaretti: “La risposta di Mourinho su Zeman è piccata e fuori luogo”

Continua poi l'attore: "La Lazio di Sarri è divertente da vedere e pericolosa da affrontare"

Ieri sera a Sky Sport, Luca Zingaretti, noto attore italiano conosciuto al pubblico soprattutto per l'interpretazione di Salvo Montalbano, ha commentato la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia del derby. In modo particolare al famoso tifoso romanista, non sono piaciute le dichiarazioni dallo Special One sull'ex tecnico della Roma: "La risposta di Mourinho su Zeman c'entra veramente poco, i pronostici si chiedono e si risponde. Zeman tra l'altro ha detto una cosa condivisibile, che la Lazio è più avanti perché giocano da tempo insieme e giocano davvero bene. Prima con Inzaghi e ora Sarri che ci ha messo mano, sono divertenti da vedere e pericolosi, difficili da affrontare. Che cosa centra quanti titoli ha vinto uno o l'altro? È una risposta piccata, fuori luogo".