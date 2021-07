Luca Bizzarri: “Se vendono Shomurodov non guarderò più le partite del Genoa”

Il comico e conduttore ha espresso il suo disappunto per la trattativa in dirittura d'arrivo fra Roma e grifone

L'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov è molto vicino a vestire la maglia della Roma. Il noto attore e conduttore Luca Bizzarri, grande tifoso genoano, ha voluto commentare su Twitter questa trattativa: “Nel caso, comincio a non guardare le partite del Genoa da Agosto. Di solito comincio a gennaio, a non guardarle più”. Shomurodov con il grifone ha messo a segno 8 reti in 32 presenze ma tutte di pregevole fattura, degne del soprannome che gli è stato dato in patria: il "Messi" uzbeko.