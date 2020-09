Louakima: “Alla Roma per realizzare i sogni. Il mio idolo è Matuidi”

Corentin Louakima è un nuovo giocatore del settore giovanile della Roma. Il classe 2003 arriva dal Psg e si affaccerà alla Primavera di Alberto De Rossi. Ecco le sue parole in un’intervista a Goal.

Perché andare all’estero così presto?

Sono stato sedotto dal progetto della Roma. Dopo il mio infortunio a febbraio, il PSG si è detto pronto a tenermi, ma mi ha anche detto che se avessi avuto un’opportunità interessante, non mi avrebbero chiuso la porta. Abbiamo soppesato i pro e i contro con la mia famiglia e abbiamo deciso di andarcene.

Pensi che il PSG abbia agito nel modo giusto o non ha fatto tutto il necessario per restare?

No, il PSG non mi ha bloccato. Avrebbero potuto farlo e mi hanno lasciato andare. Hanno capito la mia situazione.

Hai sentito il bisogno di vedere qualcos’altro?

Non necessariamente la necessità. Quello che mi interessava era solo giocare a calcio. Per questo, dovevo scegliere il progetto migliore, e il PSG lo ha capito.

Come è andato il primo contatto con la Roma?

Tutto è accelerato circa un mese fa. La Roma mi stava già seguendo prima del mio infortunio. Ci sono state discussioni con il mio agente, ma il blocco dei campionati non ha aiutato le cose. Ne abbiamo riparlato quest’estate e da quando ho firmato è andato tutto molto bene. Il club è stato accogliente. Ho ricevuto molti messaggi sui social network e questo mi rende molto felice.

Non hai mai dubitato di andare in un altro paese a 17 anni? Ti senti pronto?

Mi dico che per realizzare i miei sogni e obiettivi, devo attraversare momenti difficili. Penso che nulla sia scontato nella vita. Anche se è difficile, devo resistere. Se voglio davvero avere successo, devo fare dei sacrifici.

Hai avuto consigli da Ruben Providence, giocatore della generazione 2001 che ha lasciato il PSG per la Roma lo scorso anno?

Ho appena avuto l’opportunità di vederlo in allenamento per ora, ma ci prenderemo il tempo per vederci con calma. Ruben conosce già il club. Io sono nuovo e lui sarà in grado di aiutarmi ad ambientarmi.

Cosa ricordi dei tuoi sette anni di allenamento al PSG?

Tanti momenti belli, dentro e fuori dal campo. Ho imparato molto dai miei allenatori e dalle partite che ho potuto giocare. Nonostante questo infortunio al tendine del ginocchio, ricordo solo le cose positive.

Puoi descrivere il tuo profilo per chi ancora non ti conosce?

Sono terzino destro, ma posso giocare anche davanti. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, sono veloce, potente. In Italia sono sicuro che continuerò a migliorare e ad imparare cose nuove.

Come vedi il futuro dopo aver firmato questo primo contratto professionistico?

La prima cosa è rimettersi in forma per iniziare bene il campionato. Il resto, vedremo. Fisicamente, mi sento sempre meglio.

Hai un idolo che ti ispira quotidianamente?

Il giocatore che prendo come riferimento è Blaise Matuidi, per la sua mentalità e per il fatto di non lasciarsi mai abbattere. Ma il mio vero idolo è mio padre. È lui che prendo come esempio per il suo corso di vita. Non si è mai arreso. Non ha mai abbassato la testa, e questo è qualcosa che mi ispira molto. Mia madre mi dà tutto il suo amore e anche tutta la sua forza. Lo stesso vale per il mio fratellino, che è sempre lì per me. Sono la mia vera forza.