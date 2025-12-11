Scudetto, Lautaro Martinez sorprende: “Non solo Napoli e Milan, c’è anche la Roma”

Lautaro Martinez ha conquistato il premio Performance ai Gazzetta Sports Awards a Milano, un riconoscimento che celebra la sua stagione con l’Inter. Intervistato da TMW, il capitano nerazzurro ha parlato anche della lotta per lo Scudetto, indicando - a sorpresa - non solo Napoli e Milan, ma anche la Roma come possibile rivale. "C’è anche la Roma perché ha un allenatore che mi piace per come lavora. Il campionato è molto equilibrato. Noi dobbiamo restare lì", ha dichiarato Martinez, evidenziando come i giallorossi possano giocarsela fino alla fine per il titolo, nonostante le ultime due sconfitte contro Napoli e Cagliari.