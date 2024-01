Lotito: “Vittoria meritata, noi abbiamo giocato a pallone. Rigore giusto”

Le parole del patron biancoceleste: "Noi rivendichiamo con orgoglio il risultato, la prestazione è degna del risultato come gruppo"

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

LOTITO A SPORTMEDIASET

Il più bel regalo per il compleanno per la Lazio. “Manco dalla vostra televisione da tantissimo tempo e mi hanno chiesto di rappresentare il club. Lo faccio nella consapevolezza di aver meritato assolutamente la vittoria. Boskov diceva “rigore è quando arbitro fischia” ed è stato così a seguito di un intervento della moviola su fatto inconfondibili. Noi rivendichiamo con orgoglio il risultato, la prestazione è degna del risultato come gruppo e come qualità di prestazione. Il gruppo ha giocato a pallone e ha portato a casa il risultato”.

L’arbitro non lo aveva fischiato il rigore. “Ho detto dopo l’intervento del Var”.

Insieme alla Juve siete la squadra più in palla. Cosa è cambiato nella squadra? “È cambiata la consapevolezza nei propri mezzi e dei ruoli. Tutti devono rispettare i ruoli. Abbiamo avuto una situazione di defiance, i nuovi hanno avuto in periodo di adattamento e ora si sono inseriti molto bene nello spirito di gruppo. Oggi ha vinto il gruppo. La Lazio ha dato la dimostrazione di essere un gruppo compatto e determinato, quello che deve essere una squadra di calcio. Sappiamo di aver vinto meritatamente e di aver tracciato una prospettiva per questo gruppo che ha giocatori giovani. Si è cimentato un bel rapporto con la tifoseria che è presente e sostiene la squadra. È un altro segnale che ha dato la società nei momenti quando c’era un forte attrito. Ho cercato di far capire che si vince e si perde tutti insieme. Non portano alle vittorie solo giocatori e allenatori ma chiunque partecipa al progetto. Tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere l’obiettivo. Siamo contenti di aver festeggiato il compleanno con questo risultato. Ieri i tifosi hanno assistito alla rifinitura proprio a dimostrazione di un cambiamento di atteggiamento. Speriamo di coronare altri risultati positivi”.

