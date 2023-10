Lotito: “Siamo la prima squadra della Capitale. Difendiamo il nostro territorio”

Claudio Lotito, in seguito alla votazione in Aula del Senato sulla Nadef, è tornato a parlare dell'accordo tra la Roma e Riyadh Season. Queste le parole del presidente della Lazio: "Lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo. Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra”. Il patron biancoceleste ha anche parlato della possibilità di sponsorizzare Expo2030 sulle maglie della Lazio: "Devo interagire con il Comitato organizzatore. Ora le partite sono sospese. Alla ripresa del campionato vedremo se ci sono le condizioni per trasformare quelle considerazioni in un fatto concreto".