Il Presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato protagonista di un vero e proprio show in una lunga conversazione con i cronisti alla buvette di Montecitorio. Il primo tema, ovviamente, è stata l'assenza dei tifosi all'Olimpico e il suo rapporto con il tifo biancoceleste: "Fare la pace con i tifosi? Non lo dovete chiedere a me, io non ho mai fatto la guerra a nessuno". Sebbene, aggiunge Claudio Lotito, qualcuno "l’ha alimentata anche dentro la società. Il tifoso è proiettato sull’oggi, vuole vincere, capisco le frustrazioni ma il tifoso deve tifare, io faccio il presidente e voglio rendere la Lazio immortale, indipendente anche da Claudio Lotito. Devo tutelare la storia della Lazio, non posso farla fallire. Lo stadio vuoto? Lo dovete chiedere a quelli che non vengono, mica li posso inchiodare. Non vogliono venire? Non vengano… Forse a Roma i tifosi non ci stanno, ma in tutto il mondo ce ne sono tantissimi, anche in Cina…".

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E la risposta alle accuse di Tommaso Paradiso: "Non so chi sia, stica***"

Poie la, in riferimento anche a quella 'silenziosa' dei proprietari della, la famiglia: "Quest’anno è andato male, una stagione maledetta con migliaia di infortuni. Io non mi devo scusare di niente, se non dei risultati che non sono venuti. Forse all’inizio dell’anno ho delegato troppo, poi ho ripreso la società in mano e i risultati sono venuti.". E sulle sconfitte nel derby e contro l'Inter in finale di Coppa Italia: "Giocare senza il tifo non è la stessa cosa ma anche con i tifosi non è cambiato nulla: con l’Inter abbiamo perso 2 a 0, un autogol e una palla che gli abbiamo dato noi, poi ci siamo mangiati tre gol davanti alla porta. Che cosa ha fatto l’Inter per vincere? Abbiamo fatto tutto noi.".Infine una risposta secca anche nei confronti di, cantante e tifoso della Lazio, che lo aveva: "Stica***. Io non ascolto la musica, non ballo, non ho tempo. Dormo tre ore a notte, poi lavoro., comunque ognuno può scrivere quello che vuole ma sempre nel rispetto della legge".