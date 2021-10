L’avvocato di Lotito “punge” Mourinho: “Nel derby era sempre in campo”

Vanno avanti le polemiche dopo il derby tra Roma e Lazio

Gli strascichi del derby vanno avanti. Dopo il botta e risposta tra Sarri, Mourinho e Tare, ora è l'avvocato di Lotito a entrare nel dibattito: “Vedo troppe ostilità da Lega e Figc, è sotto gli occhi di tutti l’attacco che viene fatto nei confronti della Lazio - le parole di Gian Michele Gentile a Radio Incontro Olympia dopo la polemica del tecnico della Lazio sulla distanza tra le partite - Che la Lazio sia sotto attacco è sotto gli occhi di tutti, la Lega fa dichiarazioni continuamente su Sarri quando nel derby ho visto un altro allenatore entrare in campo a recuperare palloni. Un’ostilità verso la Lazio si percepisce e viene fuori anche dalla Federazione perché il Presidente Gravina non ha mai nascosto questa ostilità verso Lotito, che non doveva essere avventatamente allontanato dal Consiglio Federale l’altro giorno e anche da questo punto di vista ci sarà del lavoro da fare”.