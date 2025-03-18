Claudio Lotito sarà l'ospite di questa sera del programma "Fin che la barca va" di Pietro Chiambretti in onda su Rai 3. Il presidente della Lazio ha parlato, tra le tante cose, anche dei tifosi romanisti: "Io non vendo sogni ma solide realtà, fatti non parole". Chiaro il riferimento a Dan e Ryan Friedkin. Lotito ha poi proseguito: "I romanisti mi amano perché vorrebbero un presidente più presente con il quale sfogare le proprie frustrazioni. Io faccio un po' da punching ball. Ho il coraggio di assumersi la responsabilità delle mie scelte anche quando ho la piazza contro". Sui 5 gol presi contro il Bologna ha invece commentato: "Può capitare a tutti di cadere, l'importante è rialzarsi. Ci sono tutte le condizioni di poter fare bene".