Lotito e i bilanci: “La Lazio sta a posto, mentre la Roma è sempre ferma al palo”

Claudio Lotito ha parlato a margine del Premio Colalucci. Il presidente della Lazio è stato protagonista di un siparietto con Antonio Conte. Il legale di riferimento della Roma, anche lui presente, durante il suo intervento ha fatto un gesto come a dire: sono sempre le stesse cose: "La Lazio non ha problemi economici ed e sono orgoglioso. Sono partito con una situazione tragica e non siamo ricorsi ad artifizi per mettere a posto il bilancio. E' inutile che fa così. Parliamo da tifosi: loro (i romanisti, ndr) hanno sempre lo stesso problema e stanno sempre al palo. E’ la verità". Infine ha parlato anche del caso Juventus: "Quando si vince tutti sono sul carro del vincitore, quando c’è qualche problema scappano dalle persone da cui si sono tutti abbeverati. Ci sono squadre che hanno guadagnato tanto dalla vendita di giocatori, se non ci fosse stata la Juve non avrebbero incassato 160 milioni. Vedo il lato umano e il rispetto delle persone: la Juve ha contribuito al sostentamento del calcio italiano poi i problemi gestionali sono altri e non ne entro".