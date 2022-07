Lotito: “Dybala? Io non vendo sogni, ma solide realtà”

Il presidente della Lazio: "L'argentino in giallorosso? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto effetto"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato uscendo dalla sede della Figc dopo il consiglio federale di oggi. Queste le sue parole circa l'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma e la sua recente presentazione al Colosseo Quadrato dell'Eur con circa 10mila tifosi giallorossi presenti che ha fatto il giro del mondo: "Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa. Noi non valutiamo l'estetica, a noi interessa il risultato. Il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire, anche dopo aver vinto un trofeo. Questo ci serve da ulteriore stimolo".