Lotito: “Comprai la Lazio perchè Berlusconi temeva l’ordine pubblico a Roma”

Dopo la scomparsa, nella giornata di ieri, di Silvio Berlusconi sono in tanti i personaggi del mondo dello sport, e non solo, a lasciare un messaggio d'affetto e un ricordo nei confronti dell'ex Premier. Tra questi vi è anche Claudio Lotito, Presidente della Lazio, il quale intervistato nello speciale del Tg5 ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad acquistare i biancocelesti: "Berlusconi è unico e irripetibile. Io presi la Lazio perchè me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico. Lo dichiarò anche a Porta a Porta. Ho ricevuto una telefonata un venerdì per risolvere il problema della Lazio. L'ho ascoltato perchè per me rappresenta un leader, un punto di riferimento dal punto di vista imprenditoriale e umano. Una persona di grande spessore entrata nel cuore di tutti noi"