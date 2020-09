Losi: “Credo sia successo qualcosa tra Florenzi e Fonseca”

Intervistato da “Centro Suono Sport” nel giorno del suo 85° compleanno, Giacomo Losi ha parlato della situazione relativa ad Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma e promesso sposo del Paris Saint-Germain. Queste le dichiarazioni dello storico capitano giallorosso: “Fonseca è un buon allenatore, ma non comprendo la sua decisione di non puntare su Florenzi: non è possibile eliminare un calciatore in questa maniera. Probabilmente è successo qualcosa tra loro, Florenzi è stato messo in un angolo e ha finito così. Il PSG non è una squadra qualsiasi, andrebbe a giocare in un grande club e quindi non si capisce perché non possa stare con la Roma“.

Chiosa sui mancati auguri da parte della Roma: “Nessuno mi ha fatto gli auguri, un po’ mi dispiace. Ultimamente i giocatori forti della Roma vengono ignorati. Altri ex giocatori di altre squadre hanno i posti in tribuna per loro, a Roma non so come funzioni. Alla Roma comunque vorrò sempre bene, è stata la mia squadra del cuore“.