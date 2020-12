Loria: “Ibanez e Mancini possono fare ancora meglio. Atalanta-Roma sarà una gara bellissima”

Nel corso della sua carriera, Simone Loria ha vestito sia la maglia della Roma (stagioni 2008-09 e 2010-11) che quella dell’Atalanta (dal 2005 al 2007). L’ex difensore ha presentato la sfida di domenica ai microfoni di “Non è la Radio”. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il suo pensiero su Roma-Torino?

La Roma è una grande squadra e ieri ha fatto una buona partita, quando accelerava metteva in difficoltà il Torino. L’arbitro poteva non ammonire Singo per la seconda volta. Quello non è un fallo da cartellino giallo, specialmente quando sono passati 13 minuti dall’inizio della partita e il giocatore è già stato ammonito. Posso capire se fai un entrata brutta o tiri la maglia, ma così ha indirizzato la partita in un certo modo. Tolto il fatto che le qualità delle due squadre sono totalmente differenti, anche a livello mentale. Il rigore vedendolo in diretta sembrava rigore, poi alla moviola vedi che poteva non darlo. Dzeko inciampa prima o inciampa dopo, quello è difficile. Il VAR decide e bisogna seguire quello che dicono loro. Sembra che l’episodio non è stato neanche preso in causa.

Che partita sarà tra Atalanta e Roma?

Secondo me sarà una bellissima partita perché comunque sono due squadre che stanno bene e che hanno ottime qualità. La Roma di ieri sera ha fatto benissimo, poi quando sei sul 3-0 in casa ti rilassi un pochino e pensi già alla prossima gara. Sono due squadre con buona intensità e individualità importanti, di livello.

Un pensiero su Totti e De Rossi, con cui lei ha giocato?

Totti e De Rossi si descrivono da soli per quello che hanno fatto e per quello che sono stati per la Roma. Sono due ragazzi stupendi, calcisticamente non devo descriverli io. A livello umano e di compagni di squadra sono eccezionali. Solo cose positive si possono dire.

Ha un ricordo piacevole della sua esperienza in giallorosso?

Di piacevole c’è di aver giocato in una grande squadra. Il fatto di aver vestito la maglia della Roma con dei grandi campioni può essere solo positivo. Aver giocato alla Roma è importante.

Gasperini quello che ha fatto a Bergamo non l’ha fatto dove è stato prima…

Più alleni, più fai esperienze, anche negative, e più ti formano per puoi migliorarti durante il passare degli anni che alleni. Lui è migliorato tantissimo e ha fatto vedere quello che è capace di fare. Fa giocare anche i giovani, ma sono giovani di qualità. Li fa correre e giocar bene. Ha creato una squadra impressionante. Portare in Champions League due anni di fila l’Atalanta non è facile.

L’esperienza all’Inter di Gasperini?

Le esperienze negative ti aiutano a crescere, ancora di più di quelle positive.

Un commento sui difensori centrali della Roma: da Smalling a Ibanez, che viene da Bergamo…

Ibanez sta facendo bene, può peccare di inesperienza in alcune occasioni ma è un ragazzo di prospettive importanti. Lo stesso Mancini. Sono giocatori che a forza di giocare cresceranno e faranno ancora meglio. Ibanez più di Mancini perché è più giovane.

Cristante nella Roma ha giocato da centrocampista e nelle ultime partite sta ricoprendo il ruolo di difensore centrale. Lo può fare questo ruolo?

Un centrocampista vede magari più il gioco di un difensore, quindi partendo da dietro può dare una mano in fase di costruzione. Se Fonseca sceglie di metterlo lì è perché vede che ha le possibilità di poterlo fare.

La squadra giallorossa può lottare per le zone di vertice in campionato o solo per la Champions League?

Ogni anno bisogna darsi degli obiettivi. La Roma sta facendo bene. Lottare per la zona Champions anche in questa stagione non è semplicissimo: sono ritornate Milan ed Inter, che gli altri anni facevano fatica. È già importante entrare nella zona Champions. Arrivare a vincere è già più difficile.

Sappiamo che lei gestisce una Scuola calcio…

Si, purtroppo in questo momento è un disastro perché siamo chiusi. Speriamo di poter riaprire presto e di poter tornare alla normalità.

Chi sono per lei i giocatori migliori della Roma?

Mkhitaryan e Spinazzola su tutti, stanno facendo bene. Sono al top in questo momento, per le giocate che fanno e per come giocano.

Un pronostico su Atalanta-Roma?

Non li azzecco mai, quindi evito di farli (ride, ndr).