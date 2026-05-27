Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX. Queste le sue parole sul riscatto di Tommaso Baldanzi: "Abbiamo le idee molto chiare su Baldanzi, è uno che cambia la squadra con la sua qualità, la sua visione. E in più ha dimostrato DNA da Genoa, dote imprescindibile per i giocatori che vogliamo: lotta sulle seconde palle, pressa, ha tecnica, è già entrato nel cuore dei tifosi allo stadio e nel nostro". La Roma potrebbe incassare 10 milioni di euro, soldi che aiuterebbero le casse giallorosse. Nei prossimi giorni ci sarà anche un confronto col Genoa per parlare del futuro di Venturino che potrebbe essere lontano dalla Capitale.