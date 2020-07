Lopez: “Il Brescia è ancora in corsa per la salvezza”

Alla vigilia della partita contro la Roma, in programma sabato alle 19.30, il tecnico del Brescia Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha ribadito la volontà di non arrendersi, nonostante una classifica deficitaria: “Non è l’ultima occasione per restare in corsa, mancano altre sette partite. Il più grande rammarico è il rigore contro il Genoa, ha riaperto la partita. Ma abbiamo fatto sempre il massimo”. A seguire tutte le sue dichiarazioni.

Crede che ci sia la coperta corta?

Sinceramente ho fatto giocare la squadra migliore, chi stava meglio in quelle gare.

Potremo rivedere Chancellor per fermare Dzeko?

Secondo me non è corretto parlare di Chancellor per fermare Dzeko. Lui è un calciatore che sa giocare palla al piede, ma poi bisogna vedere in partita. Sta bene, ma non so se lo utilizzerò per marcare Dzeko.

Come valuta questa prima fase post lockdown?

Credo sia stata buona, sin dall’inizio li ho visti sempre con voglia di far bene, di dimostrare che bisogna andare in campo e dare il massimo. Li vedo con molta voglia e molto entusiasmo. Questi due elementi possono fare la differenza.

Ha dichiarato che Torino e Verona erano alla portata. Con la Roma la squadra potrebbe essere psicologicamente meno convinta?

Lo avevo detto e lo sostengo, potevamo far punti. Non vuol dire che adesso che affronteremo la Roma non ci presentiamo.

Si sente sotto esame?

Questa domanda è stata fatta già prima, la risposta è la stessa. Gli esami ci sono tutte le domeniche, anzi anche il mercoledì fino al termine del campionato.