Lopetegui: “La Roma non è solo Dzeko. Sarà una sfida molto tirata”

Julien Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato alle reti Movistar subito dopo l’accoppiamento con la Roma nel sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. Queste le sue parole: “Una sfida a eliminazione molto affascinante, davanti avremo una squadra con grande ambizione e voglia di passare il turno. Affronteremo questa sfida con tutta la fiducia possibile. Due squadre molto vicine nei valori. Sarà una sfida tirata“.

Sul passato di Monchi e sulla Roma

“Conosciamo molto bene la Roma. Non solo ha Dzeko, ha anche grandi giocatori, come noi del resto. Combatteremo per passare. Monchi è stato lì per due stagioni”.

Sul ritorno all’Olimpico

“Questo ci è toccato e dobbiamo affrontarlo con entusiasmo. Ora siamo concentrati sulla partita con l’Osasuna. È una buona squadra, hanno buoni giocatori, anche noi, e quando arriveranno li affronteremo con coraggio. Ci è toccato il ritorno fuori casa, dovremo affrontarlo per bene”.