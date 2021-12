Longoria: “Pau Lopez e Under operazioni di riscatto automatiche”

Il riscatto del turco dipenderà dalla salvezza. Quella del portiere spagnolo dalla ventesima presenza

Pablo Longoria, il presidente del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese L’Equipe. Si è soffermato sulle operazioni che riguardano il diritto e l'obbligo di riscatto del club in cui militano PauLopez e Under. Quest’estate la Roma ha ceduto proprio in prestito con obbligo condizionato i 2 calciatori al club del sud della Francia. Il Presidente ha tranquillizzare tifosi dell'O.M: "Abbiamo sempre parlato dell’operazione Milik come di un’operazione complicata. Si tratta di un giocatore che, alla fine, sarà di proprietà del Marsiglia. I riscatti di Guendouzi e Under sono legati alla salvezza, quello di Pau Lopez arriverà alla ventesima presenza. Si tratta di opzioni praticamente automatiche".