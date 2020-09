Longo e la Roma verso l’addio: il segretario generale paga il caso Diawara

Pantaleo Longo vicino all’addio. Il segretario generale del club potrebbe presto dimettersi dalla Roma dopo il caos relativo al mancato inserimento di Amadou Diawara nella lista dei giocatori consegnata alla Lega Serie A. Una svista in buonafede, che può costare lo 0-3 a tavolino contro il Verona e della quale probabilmente Longo dovrà rispondere personalmente, in quanto responsabile della segreteria sportiva. Il dirigente era arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 insieme all’ex ds Petrachi ed era rimasto al suo posto dopo il licenziamento ordinato da James Pallotta.

Domani il Giudice Sportivo si pronuncerà sull’accaduto. In caso di sconfitta a tavolino, la Roma è pronta a fare ricorso. Il club ha ammesso l’errore, ma ritiene di non aver alterato l’esito del match, terminato 0-0. Questo perché nella lista consegnata alla Lega erano a disposizione ancora 4 slot, nelle quali Diawara sarebbe rientrato senza problemi. Il guineano, da collocare da in questa stagione nella lista degli Over 22, era rimasto invece in quella degli Under. Da qui l’errore. Fatale per Longo e, forse, anche per la Roma.