Longo ai saluti, ma non è l’unico colpevole della sconfitta della Roma

Pantaleo Longo si è dimesso dall’organigramma dirigenziale della Roma, ma resterà nella capitale fino al termine del mercato, in attesa del nulla osta per liberarsi e iniziare una nuova esperienza lavorativa (probabilmente al Verona). Secondo Stefano Carina de “Il Messaggero”, il segretario non è l’unico colpevole della sconfitta a tavolino, perché occupato, durante la stesura della lista dei calciatori per la Serie A, nel passaggio di Cengiz Under al Leicester (nemmeno l’esterno turco, classe ’97 come Diawara, era stato inserito nell’elenco). A Longo si può rimproverare l’omesso controllo della lista: con il fatto che avesse ricevuto un paio di proposte come direttore generale da altrettanti club di serie A, è stato semplice trovare il capro espiatorio. La dimostrazione che all’interno della società conoscano come sono andate realmente le cose è che ieri il dirigente era regolarmente al suo posto.