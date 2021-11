Lombardo al tour dell’Olimpico: “La passione a Roma è incredibile” – FOTO

Tutti potranno finalmente entrare a visitare lo Stadio Olimpico grazie al tour guidato

È stato presentato oggi il progetto tour dello Stadio Olimpico. Presenti sul posto in rappresentanza della Roma, il nuovo CEO Pietro Berardi e il CFO Maurizio Lombardo:"Sicuramente questo è un progetto ambizioso - ha detto il Chief Football Operating Officer dei giallorossi - finalmente anche lo stadio della capitale ha un tour e tutti potranno entrare in queste mura, nelle zone più sensibili dove turisti e appassionati vogliono entrare. Ci fa piacere far parte di questo progetto, grazie per averci dato la possibilità di personalizzare il Nostro spogliatoio creando quel senso di appartenenza che contraddistingue la Roma". Tra gli altri, hanno presenziato all'inaugurazione del progetto il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Rossano Sasso, il sottosegretario Valentina Vezzali, il presidente della Lazio Claudio Lotito e Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute.