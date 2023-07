L’Olimpico si rifà il look: iniziati oggi i lavori per migliorare il terreno di gioco

Terminata una lunga estate di concerti, lo stadio Olimpico è pronto ad accogliere di nuovo Roma e Lazio. Oggi sono iniziati i lavori sul manto erboso dell'impianto della Capitale che è stato messo a dura prova dopo i tanti eventi di giugno e luglio. Nell'ultima stagione sono stati tantissimi gli interventi di Sport e Salute in seguito alle continue lamentele di Mourinho e Sarri sul terreno di gioco. Per questo l'azienda si è già messa in moto per consegnare alle due squadre il prato in ottime condizioni. Tutto sarà pronto per il 20 agosto, data d'inizio del campionato con i giallorossi che affronteranno la Salernitana.. Quest'anno a cusa dei lavori non è prevista la presentazione della squadra all'Olimpico e la Roma giocherà l'ultima amichevole pre stagionale in trasferta. Ancora da definire l'avversaria di Dybala e compagni.