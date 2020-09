L’Olimpico riapre le porte, la Regione ufficializza il via libera per mille spettatori

Lo Stadio Olimpico riapre le porte a mille spettatori. La Regione Lazio ha diramato l’ordinanza che segue le indicazioni del governo e permette a Roma e Lazio di far partecipare una piccola parte dei loro tifosi alle partite casalinghe. Si partirà domenica 27, quando i giallorossi sfideranno la Juventus. L’ingresso sarà su invito e, almeno inizialmente, dovrebbero partecipare alcuni tifosi indicati dagli sponsor. Circa 250 saranno operatori sanitari, già contattati dalla Roma. L’obiettivo, come annunciato dal viceministro alla Salute Sileri, è far tornare un terzo del pubblico riaprendo gradualmente.