L’Olimpico fa volare la Roma: 23° posto in Europa per affluenza media dal 2000

La pandemia che ci ha costretto ad assistere da casa a un intero campionato lasciando gli stadi vuoti ha dimostrato quanto i tifosi siano importanti per un club, dal punto di vista economico ma anche emotivo. I due anni di porte chiuse, infatti, si è raggiunto il maggior numero di vittorie in trasferta mai registrato. Per dimostrare quanto i tifosi di casa siano importanti per una squadra, Popfoot ha condotto una ricerca che ha portato a stilare una classifica di 40 club in base all'affluenza media registrata per singolo match nel 21° secolo. La Roma si staglia nel mezzo, al 23° posto, con 42.875 presenze. Non lontano l'ultimo gradino della top ten, occupato dal Monchengladbach con 44.52o. Sul podio si trovano Manhester United (69.488), Real Madrid (70.016) e al primo posto l'altro Borussia (Dortmund) con 76.155 spettatori di media.