Manuel Locatelli, autore del gol del momentaneo vantaggio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata contro la Roma. Queste le sue parole:

Che valore ha la fascia di capitano? "Avere la fascia di capitano della Juve è un onore incredibile, la vivo nel quotidiano e devo essere un esempio incredibile. Dovrei fare dei gol anche più semplici, ma sono contento così. Questa sera secondo me abbiamo fatto una buona partita, era più importante vincere ma sono contento".

La Juventus è stata veramente aggressiva, siete andati a mangiare la Roma. "Il mister quando è arrivato ci ha chiesto di credere in noi stessi, siamo forti e possiamo fare partite del genere. Giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni, è una cosa che dobbiamo allenare. Ci stiamo lavorando tutta la settimana, avere questo atteggiamento è davvero importante per noi".