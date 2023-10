Locatelli: “La mia partita più bella è stata la rimonta contro la Roma nel 2022”

Ci sono partite che i tifosi della Roma non dimenticano facilmente, sia quando si tratta di grandi gioie, sia quando si parla di tonfi clamorosi. Nel gennaio del 2022, la Roma si fece rimontare un 3-1 dalla Juventus, che riuscì a ribaltare il risultato e a vincere all'Olimpico con un pazzo 3-4. Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, intervenuto a La Stampa, ha commentato proprio questa gara: "La partita più bella per me è stata quando abbiamo vinto in rimonta a Roma nel gennaio del 2022. Sembrava persa, avevo anche segnato ed era stata molto importante per la fiducia".