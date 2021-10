Lo Zorya passa ai quarti di coppa d’Ucraina: Rukh ko 2-0 ai supplementari

Gli ucraini trascinati da una doppietta di Shahab Zahedi

Colpo esterno dello Zorya in coppa d'Ucraina. La squadra di Viktor Skrypnyk, avversaria della Roma nel girone di Conference League, ha vinto 2-0 contro il Rukh Lviv negli ottavi della coppa nazionale, centrando così l'obiettivo dei quarti. Un risultato in realtà arrivato molto a fatica, dal momento che entrambi i gol sono arrivati nei tempi supplementari, ai minuti 100 e 110. A firmare la doppietta è stato Shahab Zahedi, attaccante iraniano classe '95 che contro la Roma - nel 3-0 per i giallorossi in Ucraina - ha giocato 21 minuti.