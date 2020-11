Lo Young Boys batte 2-1 il Basilea. Rinviata la gara del CSKA Sofia, domani il Cluj

Lo Young Boys batte il Basilea e porta a tredici la striscia di risultati utili consecutivi a livello nazionale. La formazione di Gerardo Seoane, imbattuta in Svizzera dallo scorso luglio, quando perse proprio contro i rivali rossoblù, vince 2-1 in rimonta, dopo il vantaggio ospite firmato da Arthur Cabral su rigore (22′), grazie alle reti di Nsame al 41′ e di Elia al minuto 61. In classifica, lo Young Boys resta al primo posto, portandosi a +3 dal Lugano, che scenderà in campo domani.

Nella giornata di oggi avrebbe dovuto disputarsi anche il derby di Sofia tra CSKA e Levski, tuttavia gli undici casi di coronavirus nella rosa degli ospiti hanno portato al rinvio della gara. Domani alle ore 19 sarà invece il turno di Cluj-UTA Arad. La squadra allenata da Dan Petrescu sarà la prossima avversaria della Roma in Europa League: il match è in programma giovedì prossimo alle ore 21.