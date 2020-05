Lo striscione della Sud sotto casa di De Rossi: “Roma ti rende omaggio” – FOTO

La Curva Sud non dimentica Daniele De Rossi. Il 26 maggio del 2019 l’ex capitano della Roma giocava la sua ultima partita con la maglia giallorossa e, un anno dopo, le emozioni sono sempre le stesse. “Per chi hai corso, per chi hai lottato, per chi sei morto. Roma ti rende omaggio!”, lo striscione esposto dai tifosi romanisti sotto casa di De Rossi. La citazione è voluta, si ispira al discorso da brividi che il centrocampista di Ostia ha fatto alla squadra nello spogliatoio prima di scendere in campo, per quel Roma-Parma che ha segnato la fine della sua avventura con la maglia giallorossa. A distanza di alcuni mesi, a svelare la scena da film, è stato un video pubblicato da Stephan El Shaarawy.

“Per chi ho corso? Per chi ho lottato? Per chi sono morto?”, chiedeva De Rossi caricando la sua squadra per l’ultima volta. “Roma!” la risposta, il grido di battaglia, con un solo cuore che quel giorno batteva per lui. Poi il giro di campo e le lacrime. A distanza di un anno, nonostante i pochi mesi trascorsi in Argentina, Daniele per i tifosi è rimasto quello di sempre: un tifoso, che è tornato – anche se sotto mentite spoglie – tra la sua gente in Curva. Un gladiatore, come lo ha definito anche lo stesso El Shaarawy in quel post che ha mostrato un retroscena che ogni romanista conserva nella propria mente. E che ancora suscita un po’ di rabbia, viste le reazioni ai post sui social con cui oggi il club ha celebrato quell’ultima partita del suo capitano. Ora De Rossi ha appeso gli scarpini al chiodo, avendo realizzato il sogno di giocare nella ‘Bombonera’, solo il secondo dopo quello di dedicare tutta la vita – con grande rammarico, la sua sola a disposizione – alla maglia della Roma. Il suo destino è quello di fare l’allenatore, con la speranza – per molti certezza – che prima o poi quel ragazzo di Ostia tornerà a vestire i colori giallorossi. E a emozionare i suoi giocatori e la sua gente.