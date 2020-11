Lo striscione della Curva Sud al funerale di Proietti: “Ciao Gigi, esempio di romanità” – FOTO

Roma saluta Gigi Proietti. Durante il funerale dell’attore scomparso lo scorso 2 novembre, a causa di un problema cardiaco, la Curva Sud ha voluto ricordare il “Maestro” con questo striscione apparso a piazza del Popolo: “Me viè da piagne, ma che sarà… Ciao Gigi, esempio di romanità!“.

La cerimonia è iniziata alle 12.15 proprio a piazza del Popolo. In mattinata il feretro, scortato dalla Polizia Municipale, ha raggiunto il Campidoglio e il Globe Theatre, che sarà intitolato proprio a Gigi Proietti. In chiesa, tra gli altri, è entrato Bruno Conti, assieme a vari personaggi dello spettacolo come Fiorello, Corrado Guzzanti, Maurizio Mattioli, Rodolfo Laganà ed Enrico Vanzina.

La Roma ha inviato uno stendardo giallorosso con lo stemma del club, che è stato affisso vicino all’entrata della chiesa.