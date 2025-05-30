Dietro i successi di Bergamo un gruppo di fidicua per il tecnico
Ranieri: "Il nuovo allenatore sarà valido. Gasperini? Non mi piace fare nomi..."
La mano di Gasperini, ma anche del suo staff che in questi anni ha fatto grande l’Atalanta. Insieme al tecnico piemontese a Roma sbarcheranno gli uomini che lo hanno aiutato a costruire il miracolo di Bergamo. A partire dal vice storico dai tempi del Palermo: Tullio Gritti. Ex attaccante di Brescia e Torino, il 67enne è il massimo uomo di fiducia di Gasperini. Nello staff storico anche l’ex difensore Cristian Raimondi che è però molto legato alla piazza di Bergamo. In arrivo nella capitale pure i preparatori atletici Giacomo Milanesi e Domenico Borrelli oltre al match analyst Stefano Brambilla e al preparatore dei portieri Massimo Biffi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA