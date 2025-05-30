La mano di Gasperini, ma anche del suo staff che in questi anni ha fatto grande l’Atalanta. Insieme al tecnico piemontese a Roma sbarcheranno gli uomini che lo hanno aiutato a costruire il miracolo di Bergamo. A partire dal vice storico dai tempi del Palermo: Tullio Gritti. Ex attaccante di Brescia e Torino, il 67enne è il massimo uomo di fiducia di Gasperini. Nello staff storico anche l’ex difensore Cristian Raimondi che è però molto legato alla piazza di Bergamo. In arrivo nella capitale pure i preparatori atletici Giacomo Milanesi e Domenico Borrelli oltre al match analyst Stefano Brambilla e al preparatore dei portieri Massimo Biffi.