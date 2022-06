Lo Sporting ufficializza le date precampionato: 19 luglio amichevole con la Roma

Lo Sporting ha ufficializzato attraverso il propri canali social tutte le date delle amichevoli che prepareranno i biancoverdi alla prossima stagione. Tra i vari match, il prossimo 19 luglio c'è anche quello contro la Roma all'Estadio Do Algarve. La partita sarà una semplice amichevole e non sarà valida per il trofeo "Cinco Violinos" che invece i portoghesi si contenderanno contro il Siviglia il 24 luglio.