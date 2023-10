Lo Slavia Praga piega 2-0 lo Slovacko. Lo Sheriff torna a vincere: 4-0 allo Spartanii

A cinque giorni dallo scontro diretto allo Stadio Olimpico con la Roma, lo Slavia Praga si conferma e trova la seconda vittoria di fila in campionato. Dopo un primo tempo a reti bianche, i padroni di casa confezionano il 2-0 sullo Slovacko grazie alle reti di Jurasek e Jurecka. Dopo due partite di digiuno tra coppa e campionato, torna a vincere anche lo Sheriff Tiraspol che batte 4-0 lo Spartanii e balza al primo posto in classifica, approfittando del ko del Milsami per effettuare il sorpasso. In gol Bueno, Tarla e Ankeye due volte.