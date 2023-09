Lo Sheriff schianta 5-1 il Floresti, Bordin: “Ora recuperiamo, la Roma è fortissima”

Stasera la Roma cercherà la sua prima vittoria stagionale, il modo migliore anche per approcciarsi all'inizio del cammino in Europa League. Giovedì sera infatti i giallorossi faranno visita allo Sheriff Tiraspol, che ieri è tornato alla vittoria con un netto 5-1 inflitto al Floresti. La squadra di Roberto Bordin è ora in testa insieme a Milsami e Zimbru a quota 12 punti in 5 partite. Il tecnico italiano ha parlato a fine partita ai microfoni dei canali ufficiali del club moldavo: "Il risultato è stato molto importante per noi, abbiamo segnato un gol molto veloce, poi il secondo e il terzo. Questo dimostra che abbiamo avuto la giusta concentrazione e un buon atteggiamento nei confronti della partita". Lo Sheriff ha fatto un po' di rotazione dei calciatori in vista della Roma:"Abbiamo dato minuti ai giocatori che giocheranno in Europa League, in modo che possano prendere confidenza con il campo e ritmo". Nello spogliatoio, intanto, l'attesa sta crescendo: "L'inizio dell'Europa League è un evento molto grande per i calciatori. Ma per noi ora è molto importante ritrovare le forze per la prossima partita. Dobbiamo recuperare. È chiaro che la Roma è una squadra molto forte, una delle leader del calcio italiano. In più hanno un allenatore che ha vinto tutto. Sarà molto difficile. Penseremo a come risolvere i problemi".