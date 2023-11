Lo Sheriff allunga a +6 sulla seconda. Decisivo il 4-0 in casa del Floresti

Lo Sheriff Tiraspol, avversario della Roma in Europa League il prossimo 14 dicembre, vince 4-0 in trasferta contro il Floresti. La formazione moldava allunga in vetta alla classifica staccando di 6 punti il Milsami secondo. Decidono le reti di Ankeye nel primo tempo e di Ricardinho, Moumouni e Talal (rigore al 94esimo) nella ripresa. Lo Sheriff chiuderà all'Olimpico il girone di Europa League in una sfida fondamentale per il piazzamento in classifica della Roma.