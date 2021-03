Lo Shakhtar si risveglia: battuto 4 a 0 il Desna. Giovedì arriva la Roma

Dopo la disfatta in Europa League contro la Roma, lo Shakhtar di Castro ritrova l’orgoglio e schianta 4 a 0 in casa il Desna. Sfida sbloccata al minuto 34 da Tete su calcio di rigore, con il primo tempo che va in archivio con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa lo Shakhtar si scatena. Solomon imbeccato da Dentinho firma il raddoppio ed è lo stesso Solomon a calare il tris pochi minuti dopo. Il Desna stacca la spina e incassa il poker a tempo quasi scaduto, con Tete che si regala la doppietta personale mettendo una firma d’autore sulla gara. Giovedì, sempre a Kiev, arriverà la Roma dell’ex Fonseca e Castro avrà come obiettivo principale quello di vendere cara la pelle.