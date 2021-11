Lo Monaco torna a parlare di Mourinho: “Fortemente sopravvalutato”

L'ex ds del Catania ha parlato della Roma e del suo allenatore ai microfoni di CMIT TV

Il ds del Messina stavolta ha parlato delle difficoltà che Mou sta riscontrando a Roma: "È fortemente sopravvalutato rispetto alla reale qualità di lavoro che lui esprime in campo. È un allenatore che stuzzica la piazza, stimola i tifosi come successo a Roma ma poi alla fine conta ciò che sai fare in campo. Spezzo anche una lancia in favore dei direttori italiani: questa ricerca di prendere direttori stranieri che non conoscono la lingua, non conoscono il sistema, la vedo come una forzatura non necessaria. Poi se mi soffermo sul Portogallo, che viene fatto passare come il centro del calcio mondiale, mi viene da sorridere".