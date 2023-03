Llorente, sfida il passato e si gioca il futuro: con la Real Sociedad chance dal 1′

Sono passati tre anni e mezzo dall'addio di Llorente alla Real Sociedad. Giovedì il centrale giallorosso ritrova il suo passato e si gioca il futuro. L'acquisto last minute del mercato invernale ha giocato un solo minuto fino ad oggi, ma adesso sta per arrivare il suo momento. Mourinho potrebbe schierarlo dal 1' in Europa League vista la squalifica di Ibanez e non sarebbe una sorpresa. Infatti domenica era pronto ad entrare contro la Juventus quando Mancini si è accasciato a terra per un problema alla caviglia destra. Gianluca è poi rimasto in campo e ha regalato i tre punti alla Roma. Una sliding doors che ha rimandato la prima partita 'vera' dell'ex Leeds. A Cremona senza Smalling ha giocato Kumbulla, ma l'albanese sta deludendo Mou e adesso nelle gerarchie è stato superato da Llorente. Lo Special One si affida al suo 'bambino' per fermare Oyarzabal e compagni. Diego ha esordito nel Real Madrid con il mister portoghese e non vuole tradire la sua fiducia. Avrà il difficile compito di non far rimpiangere Ibanez. Roger in questa stagione è uno dei migliori e ha saltato soltanto due sfide (Helsinki e Fiorentina). Il brasiliano ha dimenticato l'errore al derby ed è riuscito anche a conquistare di nuovo la nazionale.