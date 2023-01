Llorente saluta il Leeds e i tifosi: “Ho solo parole di gratitudine per voi”

Il difensore: "Auguro al club tutto il meglio per il resto della stagione. E farò il tifo a distanza!"

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leeds alla Roma, Diego Llorente ha firmato oggi il contratto ed ha svolto il primo allenamento a Trigoria. Il difensore spagnolo, attraverso instagram, ha salutato il club inglese e i tifosi: "Ho solo parole di gratitudine nei confronti del Leeds e dei suoi tifosi. Grazie per essere stati sempre al mio fianco! Auguro al club tutto il meglio per il resto della stagione. E farò il tifo a distanza!" scrive il giocatore.