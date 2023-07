Llorente: “Ogni allenamento è importante. Soddisfatti dei nostri progressi”

Continua la preparazione della Roma in Portogallo. Oggi terzo giorno di lavoro per i ragazzi di Mourinho che domani alle ore 21 italiane affronteranno il Braga in amichevole. Diego Llorente suona la carica sui social con l'ultimo post. Ecco il messaggio del centrale spagnolo: "Ogni allenamento è importante. Soddisfatti dei nostri progressi e in attesa della partita di domani. Daje Roma". Anche capitan Pellegrini ha pubblicato un post su Instagram e ha scritto: "Continuiamo a spingere". Il numero 7 vuole rialzare la testa dopo un stagione al di sotto delle aspettative. Domani punta a partire da titolare nel primo match ad Albufeira.