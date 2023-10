Llorente: “Ho recuperato bene dall’infortunio. Oggi i dettagli faranno la differenza”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del centrale spagnolo: "In queste partite devi prestare attenzione in entrambi le fasi. sono pronto come tutti i miei compagni

Redazione

Diego Llorente ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole:

Possiamo dire che è la più difficile del girone? "Sì, credo che tutte le partite sono importanti ma questa è la migliore squadra del girone. Abbiamo preparato bene la partita e vogliamo vincere"

A loro è difficile fare gol. "In queste partite devi prestare attenzione in entrambi le fasi. Contro grande squadra ogni dettaglio è importante e dobbiamo fare in modo che girino dalla nostra parte".

Sei tornato dopo un infortunio. Come stai? "Ho recuperato bene, mi sono allenato bene e sono pronto come tutti i miei compagni".

