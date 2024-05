Llorente: “All’Olimpico abbiamo giocato in 12 e non potevamo fallire”

La Roma ha salutato l'Olimpico nel match di ieri contro il Genoa. I giallorossi hanno raggiunto aritmeticamente il sesto posto in classifica e possono sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Protagonista della vittoria contro i rossoblu è stato Diego Llorente. Lo spagnolo ha giocato al fianco di Ndicka. Queste le sue parole su Instagram: "All’Olimpico abbiamo giocato in 12 e non potevamo fallire. Uno sforzo enorme da parte di tutti per raggiungere la vittoria".