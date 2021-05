Liverpool, tifosi furiosi per le nuove maglie: “Orribili, sembriamo la Roma”

I Reds hanno svelato le nuove divise per la prossima stagione, ma i tifosi non hanno gradito la scelta dell'arancione: "Ridateci New Balance"

Redazione

I tifosi del Liverpool non hanno gradito affatto le nuove maglie presentate dal club poche ore fa. Sui propri social, i Reds hanno svelato le divise per la prossima stagione, ma i commenti non sono stati positivi: "Sembriamo la Roma". A non piacere è stata soprattutto la scelta dell'arancione per tutti gli inserti della maglia, sia sul colletto che le maniche e le strisce, e la colpa è ricaduta sul club ma soprattutto sulla Nike. Alcuni hanno fatto notare la somiglianza semplicemente aggiungendo lo stemma dell'AS Roma aggiungendo anche 'Jose Mourinho!'"Per quello che ne so noi siamo i Reds, quindi perché c'è quell'arancione? Per caso collaboriamo con la Roma? Non sopporto più la Nike", "Modello orribile, sembra che sia della Roma", commentano diversi tifosi. Nello scatto con Salah, in molti rispondono scherzando: "Quando l'ho visto ho pensato che lo avessimo ridato alla Roma", "Sono terribili, da quando l'arancione fa parte della nostra maglia casalinga? Siamo il Liverpool, non la Roma".

L'orange in effetti in queste ultime stagioni è stato spesso utilizzato dai giallorossi per le proprie divise e intanto i sostenitori dei Reds in quasi tutti i commenti rimpiangono il vecchio sponsor tecnico. Ovvero New Balance, curiosamente proprio quello che invece dalla prossima stagione si occuperà di realizzare le maglie dell'AS Roma: "Avevano fatto un lavoro decisamente migliore, per favore potete tornare? È tempo di licenziare Nike e tornare con New Balance".