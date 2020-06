Liverpool campione d’Inghilterra, la dedica di van Dijk a Sean Cox: “E’ per te” – FOTO

Continua il percorso riabilitativo di Sean Cox, ma da ieri avrà un motivo in più per sorridere. Il suo Liverpool, trent’anni dopo l’ultima volta, si è laureato campione d’Inghilterra grazie al successo del Chelsea sul Manchester City. Sui social arriva la dedica Virgil van Dijk che posta una sua foto scrivendo “Questo titolo è per te”. Il 20 marzo Sean Cox era tornato a casa a distanza di due anni dagli scontri fuori Anfield prima di Liverpool-Roma. Dopo l’incidente due tifosi giallorossi furono successivamente incarcerati, mentre Sean è stato costretto a rimanere nell’ospedale Marymount Care Center di Lucan per 24 mesi.