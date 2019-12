Impegnato con il suo Liverpool nel Mondiale per Club, Alisson Becker non dimentica il passato. Come riporta il video di Fox Sports, il portiere brasiliano infatti, a precisa domanda del giornalista in mix zone (“Segui ancora il calcio italiano e la tua Roma in particolare”) ha risposto: “Sempre, forza Roma”. Parole queste che faranno sicuramente felici tanti tifosi giallorossi, legati ancora da un forte sentimento nei confronti del classe ’92.