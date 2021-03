Lituania-Italia, Pellegrini in dubbio per una botta al ginocchio

Problema in Nazionale per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha rimediato una botta al ginocchio durante l’allenamento di ieri degli azzurri. Il centrocampista ha sostenuto regolarmente la rifinitura di questa mattina, ma sarà comunque in dubbio per la sfida di questa sera di Vilnius contro la Lituania. Il ct Roberto Mancini aveva fatto riferimento al sette giallorosso anche nella conferenza stampa di ieri, allontanando l’ipotesi di vederlo dal primo minuto nella posizione di esterno d’attacco, dove spesso gioca con la maglia azzurra. La decisione finale arriverà a ridosso della gara, quando verranno sciolti i dubbi sul suo impiego e sulla sua titolarità. Pellegrini è partito dal primo minuto nella prima gara di questa turnata contro l’Irlanda del Nord, mentre si era accomodato in panchina contro la Bulgaria. Intanto Fonseca spera di non dover far i conti con un nuovo infortunato, vista l’infermeria di Trigoria sempre più piena.