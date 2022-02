Lista Uefa: dentro Oliveira e Maitland-Niles. Ci sono anche Spinazzola e Felix

Diramata la lista che accompagnerà i giallorossi negli appuntamenti della fase finale della Conference League

Ufficializzata la lista Uefa della Roma per la fase finale di Conference League. Rispetto alla fase a gironi, sono tre i cambi previsti nella lista: dentro ci sono i nuovi arrivati Sergio Oliveira e Maitland-Niles ovviamente. C'è anche Felix. Lui, il portoghese e l'ex Arsenal rileveranno i partenti Borja Mayoral, Villar e Reynolds. Confermata la presenza di Leonardo Spinazzola nonostante il lungo stop che lo tiene lontano dai campi di gioco dai quarti di finale dell'Europeo. Il club spera di riaverlo integro per il finale di stagione. Il sorteggio andrà in scena il 25 febbraio, mentre le partite si disputeranno il 10 marzo (l'ottavo d'andata) e il 17 marzo il ritorno.